Как охладить авто без кондиционера за 30 секунд: японский лайфхак для водителей

Летом поддерживать прохладу в автомобиле при экстремальных температурах достаточно сложно. Если вы не припаркуете его на подземной парковке или не найдете место в тени, в салоне автомобиля образуется настоящая сауна.

Однако для тех, кто паркует авто под солнцем, существует японский метод, благодаря которому можно быстро снизить температуру в салоне автомобиля менее чем за минуту. Об этом лайфхаке сообщило издание Sante.

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Фокус состоит в том, чтобы опустить одно из окон и с силой "проветрить" салон, открыв противоположную дверь. Это создает сквозняк и потому немного снижает температуру в салоне, поскольку воздух внутри рециркулируется.

Есть еще один вариант для автовладельцев с кондиционером: нужно направить поток холодного воздуха на крышу автомобиля. Поскольку холодный воздух плотнее теплого, поэтому он будет легче распространяться через салон и автомобиль будет охлаждаться быстрее. После этого вы можете снизить температуру с помощью рециркуляции воздуха, но не слишком долго, так как это может вызвать сонливость во время вождения.

Эксперты советуют водителям, оставляющим авто на солнце, прикрывать лобовое стекло тканью светлого цвета или под стекло подкладывать специальный серебристый защитный барьер, отражающий солнечные лучи.

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