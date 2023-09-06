Как остановить прорастание картофеля: полезный лайфхак с яблоком

Как хранить картофель, чтобы он не прорастал

Во время сбора запасов на зиму, одним из ключевых овощей, который многие выбирают для хранения, является картофель. Однако даже при соблюдении всех правил хранения этого важного овоща иногда она может начать прорастать и быстро становиться мягкой и непригодной для употребления. Как предотвратить этот процесс и продлить срок хранения картофеля?

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Специалистка по продуктам питания @leen.bd поделилась полезным советом по хранению картофеля, который может предотвратить его прорастание и поддержать его свежесть на длительный срок. Решение заключается в совместном хранении картофеля и яблок.

Секрет успешного хранения картофеля состоит в правильных условиях хранения. Картофель рекомендуется хранить в сухом, прохладном, и, самое главное, темном месте, где он не подвергается воздействию солнечного света. Однако иногда при хранении картофеля возникает прорастание, а это может привести к образованию токсинов в овощах.

Как это работает? Яблоки выделяют газ этилен, обладающий несколькими полезными свойствами. Во-первых, этилен способствует созреванию яблок, а также других фруктов и овощей, с которыми они находятся. Во-вторых, этот газ снижает скорость углеводного обмена и увеличивает частоту дыхания картофеля, что продлевает его срок хранения и предотвращает прорастание.

Таким образом, совместное хранение картофеля и яблок может быть эффективным способом сохранить картофель свежим и вкусным в течение длительного времени, обеспечивая вам вкусные блюда в зимний период. Не забывайте соблюдать оптимальные условия хранения и выбирать качественные продукты для лучшего результата.

Напомним, ранее мы писали о том, чем можно заменить картофель в блюдах.

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