Как отбелить пожелтевший пластик и сделать приборы похожими на новые

Пластик является одним из самых стойких, экономичных и распространенных материалов в домах. Это основная составная часть всех видов предметов, таких как кухонная утварь, бытовая техника, игрушки или даже некоторые декоративные элементы.

Однако со временем пластик желтеет, тускнеет и выглядит грязным. Как избавиться от этой проблемы, рассказали эксперты издания Sante Plus.

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Чтобы удалить это пожелтение, многие склонны использовать такие популярные средства, как отбеливатель или спирт. Это абразивные вещества, которые могут легко повредить пластиковые изделия. Чтобы не рисковать, лучше делать ставку на менее агрессивные средства.

Три особенно эффективных решения для восстановления белья и блеска изношенного и пожелтевшего пластика.

1. Чистка с перекисью водорода. Благодаря универсальности перекись водорода используют не только в косметологии, но и в быту. Он поможет отбелить пластмассовые предметы.

Приобретите крем с перекисью водорода. Сначала тщательно вымойте предмет мыльной водой. Затем смажьте его кремом и накройте прозрачной пленкой элемент. Оставьте так на 24 часа, чтобы частицы воздуха не мешали.

После все протрите, и вы сразу увидите эффект.

2. Чистка с пищевой содой. Это, безусловно, один из самых безошибочных продуктов для восстановления белья пластика. Благодаря его отбеливающим и пятновыводящим свойствам. Кроме удаления желтизны, пищевая сода идеально подходит для уничтожения микробов и другой поверхностной грязи.

Лучше сначала использовать ткань, смоченную водой с мылом, чтобы потереть наиболее пораженные участки. Затем смешайте в емкости горячую воду с половиной стакана хлора, еще половиной пищевой соды и несколькими каплями перекиси водорода.

Получив однородную смесь всех этих ингредиентов, намочите чистую губку и проведите ею по желтым участкам круговыми движениями. Чтобы раствор продействовал, оставьте на 10 минут. Все, что вам нужно сделать, это удалить остатки другой губкой, смоченной в воде. Ваши пластиковые предметы будут ярче, чем когда-либо!

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3. Чистка с помощью мелкой наждачной бумаги. Наконец этот последний метод особенно касается очень деликатных или дорогих вещей. Благодаря очень мелкой наждачной бумаге вы можете восстановить первоначальное белье.

Для этого просто проведите очень осторожно по желтоватым участкам, пока не будет удален первый наиболее испорченный слой.

Со всеми этими советами можно легко преодолеть желтоватый оттенок, который появляется в ваших пластиковых элементах с годами. Но, очевидно, лучшая рекомендация, которую следует придерживаться, – это регулярно чистить, особенно на определенных чувствительных участках, чтобы предотвратить накопление грязи.

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