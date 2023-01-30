Как почистить стиральную машину от накипи без химии: это нужно работы раз в месяц

Стиральная машина является одним из самых важных приборов в доме. Поэтому очень важно поддерживать ее чистоту, благодаря чему она будет служить вам много лет.

Срок службы такой техники зависит от правильного обслуживания. Издание Sante Plus поделилось эффективными способами.

Из-за постоянного использования и отсутствия должного обслуживания производительность стиральной машины начинает ослабевать через несколько лет. Чтобы избежать регулярных ремонтов и сэкономить на покупке дорогой новой модели, было бы гораздо лучше тщательно ухаживать за уже имеющейся.

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Как почистить стиральную машину с отбеливателем

В середине прибора накапливается много грязи, накипи и неприятных запахов, это означает, что пришло время для очищения. В идеале каждые 30 дней необходимо чистить и дезинфицировать стиральную машину отбеливателем.

Раз в месяц такое техническое обслуживание удаляет бактерии и отложения накипи, образовавшиеся в барабане и фильтре. Процедура проста: налейте пол-литра отбеливателя в ящик для моющих средств. После этого запустите машину без белья и стирайте ее без белья на программе 60°C. Затем все, что вам нужно сделать это промыть, и ваша машина снова будет чистой и работоспособной.

Как почистить стиральную машину без химии

То, что ваша машина тщательно стирает белье, не означает, что она должна автоматически оставаться чистой. Она не самоочищается, но внутреннюю часть также очищает от следов известкового налета, пуха и других остатков грязи или моющих средств.

Заметим, что традиционные химикаты можно заменить более экологически чистыми натуральными ингредиентами. В частности, можно использовать уксус, который идеально подходит для предотвращения накопления грязи и нейтрализации любых неприятных запахов, возникающих в приборе.

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Уксус натуральный и экологичный, является мощным очистителем и дезинфицирующим средством. Он стерилизует любую поверхность, эффективно уничтожая плесень и все бактерии.

Кроме того, уксус помогает расщепить старые жесткие остатки моющего средства на определенных участках, рассеять неприятные запахи и растворить остатки известкового налета.

Важно! Уксус для чистки эффективнее белого уксуса, но вы можете использовать любой, включая яблочный уксус.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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