Як почистити пральну машину від накипу без хімії: це потрібно роботи раз на місяць

Пральна машина є одним з найважливіших приладів у домі. Тому вкрай важливо підтримувати її чистоту, завдяки чому вона служитиме вам багато років.

Термін служби такої техніки залежить від правильного обслуговування. Видання Sante Plus поділилось ефективними способами.

Через постійне використання та відсутність належного обслуговування продуктивність пральної машини починає слабшати через кілька років. Щоб уникнути регулярних ремонтів і заощадити на покупці дорогої нової моделі, було б набагато краще ретельно доглядати за тією, що вже є.

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Як почистити пральну машину з відбілювачем

В середині приладу накопичується багато бруду, накипу та неприємних запахів, це означає, що настав час для очищення. В ідеалі кожні 30 днів ви повинні чистити та дезінфікувати пральну машину відбілювачем.

Раз на місяць таке технічне обслуговування видаляє бактерії та відкладення накипу, які утворилися в барабані та фільтрі. Процедура проста: налийте півлітра відбілювача в ящик для миючих засобів. Після цього запустіть машину без білизни та виперіть її без білизни на програмі 60°C. Потім все, що вам потрібно зробити, це промити, і ваша машина знову буде чистою та працездатною.

Як почистити пральну машину без хімії

Те, що ваша машина ретельно пере білизну, не означає, що вона повинна автоматично залишатися чистою. Вона не самоочищається, але внутрішню частину також чистити від слідів вапняного нальоту, пуху та інших залишків бруду чи миючих засобів.

Зауважимо, що традиційні хімікати можна замінити на більш екологічно чисті натуральні інгредієнти. Зокрема можна використати оцет, який ідеально підходить для запобігання накопиченню бруду та нейтралізації будь-яких неприємних запахів, які виникають у приладі.

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Оцет водночас натуральний та екологічний, є потужним очисником та дезінфікуючим засобом. Він стерилізує будь-яку поверхню, ефективно знищуючи цвіль і всі бактерії.

Крім того, оцет допомагає розщепити старі тверді залишки миючого засобу на певних ділянках, розсіяти неприємні запахи та розчинити залишки вапняного нальоту.

Важливо! Оцет для чищення ефективніший, ніж білий оцет, але ви можете використовувати будь-який, включаючи яблучний оцет.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишались брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явились пліснява та поганий запах.

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