Как открыть консервную банку ложкой: неожиданный видео-лайфхак

Многие люди имеют в своем запасе консервированные продукты, такие как горошек, кукуруза, рыба или тушенка. Иногда, когда нет под рукой открывалки, возникает необходимость быстро открыть банку.

Читайте также: Обратите внимание на внешний вид и состав: как правильно выбрать мясные консервы

В такие моменты можно использовать интересный лайфхак с ложкой, который поделился один из блоггеров на YouTube. В своем видео мужчина иллюстрирует, как он успешно открывает банку со сладкой кукурузой, используя обычную ложку.

Итак, вот как это сделать:

Разместите консервную банку на устойчивой и ровной поверхности. Держите металлическую ложку крепко в руках. Одна часть пальцев должна быть на ручке, а другая – на лопасти ложки. Поместите ложку поближе к краю крышки, где обычно вы открываете банку. С сильным напором трением ложкой начните работать на небольшом участке внутреннего края крышки жестянки. После короткого времени на этом участке должно образоваться отверстие. Затем окуните кончик ложки в это отверстие и направьте его вверх. Нажимая на внутренний край крышки жестянки, осторожно двигайте ложкой по периметру крышки. Делайте это с достаточно большой силой, пока не сможете аккуратно открыть крышку настолько, чтобы вылить ее содержимое.

Следует быть очень осторожным при открытии жестянки таким образом, поскольку во время этого процесса на крышке могут образоваться острые края. Однако этот лайфхак может помочь в ситуациях, когда открывалки нет под рукой, и нужно срочно открыть банку.

Ранее ученые объяснили, чем может быть опасен плесенью хлеб.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!