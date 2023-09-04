Як відкрити консервну банку ложкою: неочікуваний відео-лайфхак

Багато людей мають у своєму запасі консервовані продукти, такі як горошок, кукурудза, риба або тушонка. Іноді, коли немає під рукою відкривачки, виникає необхідність швидко відкрити бляшанку.

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В такі моменти можна використовувати цікавий лайфхак з ложкою, який поділився один із блогерів на YouTube. У своєму відео чоловік ілюструє, як він успішно відкриває бляшанку зі солодкою кукурудзою, використовуючи звичайну ложку.

Отже, ось як це зробити:

Розмістіть консервну банку на стійкій та рівній поверхні. Тримайте металеву ложку міцно в руках. Одна частина пальців повинна бути на ручці, а інша — на лопасті ложки. Помістіть ложку ближче до краю кришки, де зазвичай ви відкриваєте бляшанку. З сильним натиском тертям ложкою почніть працювати на невеликій ділянці внутрішнього краю кришки бляшанки. Після короткого часу на цій ділянці має утворитися отвір. Потім занурте кінчик ложки в цей отвір і спрямуйте його вгору. Натискаючи на внутрішній край кришки бляшанки, обережно рухайте ложкою по периметру кришки. Робіть це з досить великою силою, поки не зможете обережно відкрити кришку настільки, щоб вилити її вміст.

Треба бути дуже обережним при відкритті бляшанки таким чином, оскільки під час цього процесу на кришці можуть утворитися гострі краї. Однак цей лайфхак може допомогти в ситуаціях, коли відкривачки немає під рукою, і потрібно терміново відкрити бляшанку.

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