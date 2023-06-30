Как отмыть плиту даже не запачкав руки: лайфхак с туалетной бумагой

Как легко отмыть плиту с помощью моющего средства и туалетной бумаги

Газовая плита может покрыться слоем жира со временем и требовать тщательной очистки. Борьба с устойчивыми загрязнениями может быть требовательной задачей. Однако существует лайфхак с использованием туалетной бумаги, который облегчает процесс чистки.

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Сначала смешайте 2 столовые ложки моющего средства со 100 мл воды. Если вы сталкиваетесь с сильными загрязнениями, можете добавить немного столового уксуса в этот раствор.

Хорошо размешайте ингредиенты и нанесите их на поверхность плиты. Уложите листы туалетной бумаги на влажную поверхность. Если хотите, можете использовать бумажные полотенца или плотные бумажные салфетки. Подождите, пока средство под действием отшелушит грязь. Это займет не менее 10 минут.

Вам не нужно будет активно тереть тряпкой или щеткой, поскольку жир начнет отшелушиваться самостоятельно, и вам придется собрать его с помощью бумаги. Затем протрите поверхность влажной тряпкой, чтобы удалить остатки моющего средства и протрите насухо.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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