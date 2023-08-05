Как отмыть руки от маслят и их запаха: лайфхак от опытных грибников

Как отмыть руки от запаха и следов грибов

Многие любят собирать грибы, а вот отмывать руки после них – целая проблема, ведь после сбора грибов руки могут стать черными и липкими, но есть несколько легких способов, которые помогут справиться с этим.

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Опытные грибники рекомендуют использовать листья томатов для отмывания следов от грибов на руках, пишет УНИАН. Просто разотрите в грязных руках пучок листьев томатов, пока из него не выходит сок.

Для сбора грибов маслят можно подготовить кислый раствор из лимонной кислоты или уксуса. Если у вас есть лимонная кислота, растворите ее в теплой воде и окунитесь руки на несколько минут. Из уксуса подготовьте раствор, смешав пол чашки уксуса с одним литром воды и держите руки в этой смеси в течение пяти минут.

Еще один способ – использование соды. Приготовьте кашицу из соды и воды, и окунитесь руки в этот раствор в течение 10 минут. Чтобы усилить эффект, можно добавить сок лимона.

Грибники советуют перед сбором грибов намазать руки растительным маслом. Это поможет предотвратить остатки грибов под ногтями.

Чтобы избежать остатков грибов под ногтями, в течение чистки можно провести ими по куску мыла. Оно предотвратит попадание грязи под ногти и легко смывается после работы с грибами.

Напомним, мы уже писали о простых способах отмыть руки после чистки картофеля.

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