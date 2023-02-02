Как отполировать экран смартфона или планшета, не повредив его: простые советы

Чтобы ваши мобильные устройства дольше сохраняли приличный вид, нужно регулярно протирать экраны смартфонов, планшетов, ноутбуков и других гаджетов. Загрязнения снижают яркость дисплея и к тому же становятся средой для размножения бактерий.

Однако не следует слишком часто чистить устройства, особенно если их экраны защищены пленкой или защитным стеклом. Это следует делать только тогда, когда они сильно загрязняются.

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Протереть телефон или другое устройство так, чтобы не повредить экран – легко, если соблюдать определенные правила:

Заблокируйте устройство и выключите экран, чтобы случайно не нажать на что-либо. К тому же пятна и другие загрязнения будут хорошо видны на темной поверхности;

Перед тем как полировать экран телефона любым средством, следует избавиться от пыли и ворсинок, ведь они могут стать причиной появления царапин;

Жидкие чистящие средства следует наносить на салфетку, а не на экран гаджета.

Чем протирать экран мобильного устройства

Важно подобрать правильное средство, а также тип ткани, которой вы будете чистить экран. Лучше всего для разных типов загрязнений подходят:

Полироль для стекла;

Салфетки для чистки жидкокристаллических мониторов со специальными средствами;

Дистиллированная вода.

Ткань можно выбрать любую, но лучше избегать слишком "ворсистых" типов, ведь они могут оставлять разводы. Также можно приобрести специальные салфетки для техники, обычно изготавливаемые из микрофибры или хлопка.

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Как правильно протирать экран гаджетов

Нанесите чистящее средство на салфетку или другую ткань, помните, что такие вещества нельзя наносить непосредственно на экран, чтобы спрей не попал в отверстия устройств, в частности, в микрофон, динамик, камеру.

Плавными движениями протирайте дисплей. Лучше всего двигаться в одном направлении – сверху вниз, чтобы избежать разводов. Для очистки труднодоступных мест используйте ватную палочку.

Такие специальные средства подходят для любой техники. Следующие советы подойдут не для всех типов экранов. Если вы не уверены, из какого материала сделан экран вашего смартфона, сначала следует найти информацию на сайте производителя, чтобы не повредить девайс.

Стеклянные экраны можно без проблем чистить любым средством на основе спирта, например этиловым спиртом. К тому же это обеспечит дезинфекцию экрана. Нанесите небольшое количество спирта на ватный диск и протрите экран.

Для этого также подойдет раствор белого уксуса. Для его приготовления возьмите дистиллированную воду и белый уксус в соотношении 1:1.

Однако если вы не уверены, из какого материала сделан экран вашего смартфона, лучше не торопиться. Сначала найдите информацию на сайте производителя, чтобы не повредить девайс.

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