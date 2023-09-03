Как отрастить длинные волосы с помощью розмарина

Как розмариновая вода поможет отрастить волосы – маска для волос из розмарина.

Розмариновая вода поможет получить здоровые волосы, насыщенные витаминами и минералами. Так вы стимулируете кровообращение и улучшите состояние волосяных фолликул.

Издание Sante Plus предложило способ использования такого средства для ускорения роста волос. Вам нужно минимум ингредиентов:

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1. Смешайте 250 мл розмариновой воды с 250 мл нейтрального шампуня (преимущественно органического или натурального).

2. Все хорошо перемешайте и используйте лосьон как обычный шампунь.

3. Вы можете добавить столовую ложку лавандового масла в свой шампунь. Последнее сделает ваши волосы еще более мягкими и будет очень приятно пахнуть. Кроме того, лаванда усиливает оздоровительное действие розмарина.

Напомним, чтобы заботиться о своей коже, не обязательно тратить немало денег на покупку дорогой косметики. Обратитесь к альтернативным способам, которые способны творению чудеса, в частности рису.

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