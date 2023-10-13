Как оценить реальный возраст кожи за 10 секунд: действенный лайфхак
Бывает трудно выбрать правильную уходовую косметику! Увлажнение, питание, антивозрастной эффект... Мы всегда подчеркиваем, что важно оценивать состояние кожи, а не только в соответствии с цифрами в паспорте. Как узнать, когда нужно обращать внимание на антивозрастные тоники, сыворотки и кремы, сообщает Ukr.Media.
Для этого идеально подходит простой тест с щипковым эффектом! Как его выполнить? Просто ущипните кожу на задней стороне ладони, держите несколько секунд и наблюдайте, как быстро сглаживается образовавшаяся складка.
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И вот как оценивать результаты этого теста:
- До 30 лет: складка не должна образовываться вообще.
- От 30 до 40 лет: складка должна разгладиться менее чем за 5 секунд.
- От 40 до 50 лет: складка разгладится за 5-8 секунд.
- После 50 лет: складка будет заметно более 8 секунд.
Этот тест помогает быстро оценить уровень эстрогенов, влияющих на состояние кожи, поскольку они влияют на выработку коллагена и эластина.
После 40 лет уровень эстрогенов у женщин естественным образом снижается, что делает кожу менее эластичной. Если тест показал, что уровень эластина не соответствует вашему возрасту, рассмотрите косметику с меткой "антивековый эффект".
Напомним, мы уже писали, когда нельзя применять пилинг.
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