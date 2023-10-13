Як оцінити реальний вік шкіри за 10 секунд: дієвий лайфхак

Буває важко вибрати правильну доглядову косметику! Зволоження, живлення, антивіковий ефект... Ми завжди наголошуємо, що важливо оцінювати стан шкіри, а не лише відповідно до цифр у паспорті. Як дізнатись, коли потрібно звертати увагу на антивікові тоніки, сироватки та креми, повідомляє Ukr.Media.

Для цього ідеально підходить простий тест з щипковим ефектом! Як його виконати? Просто вщипніть шкіру на задній стороні долоні, тримайте кілька секунд і спостерігайте, як швидко згладжується утворена складка.

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І ось як оцінювати результати цього тесту:

До 30 років: складка не повинна утворюватися взагалі.

Від 30 до 40 років: складка повинна розгладитися менше, ніж за 5 секунд.

Від 40 до 50 років: складка розгладиться за 5-8 секунд.

Після 50 років: складка буде помітно видно понад 8 секунд.

Цей тест допомагає швидко оцінити рівень естрогенів, які впливають на стан шкіри, оскільки вони впливають на вироблення колагену та еластину.

Після 40 років рівень естрогенів у жінок природним чином знижується, що робить шкіру менш еластичною. Якщо тест показав, що рівень еластину не відповідає вашому віку, розгляньте косметику з міткою "антивіковий ефект".

Нагадаємо, ми вже писали, коли не можна застосовувати пілінг.

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