Как отстирать свежие и устаревшие пятна от фруктов и ягод: полезный летний лайфхак

Летний сезон принесет нам много сочных ягод и фруктов, а вместе с тем и пятна на одежде. В частности, детские вещи часто попадают под влияние соков, дети "размазывают" по себе. Мы поделимся легкими, быстрыми и экономными способами, как избавиться от свежих и устаревших пятен от ягод и фруктов.

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Первое "золотое" правило состоит в том, чтобы выводить пятна как можно быстрее, не дав им войти в ткань. При пятнах от ягод и фруктов не рекомендуется мыть одежду мылом, поскольку сок таких плодов может еще больше закрепиться.

Самый быстрый и эффективный способ вывести пятна от ягод и фруктов – это использование кипятка. Независимо от того, где вы находитесь (дома, на даче, в отпуске или на природе), всегда есть вода. Для борьбы с пятнами воду надо вскипятить.

Пока вода нагревается, подготовьте глубокий сосуд, выдерживающий горячие температуры, например кастрюлю или миску. Затем натяните ткань с пятном над сосудом так, чтобы он был немного натянут, а загрязненный участок находился ниже (но не слишком низко, чтобы избежать обжигания). Если у вас есть дуршлаг, вы можете поместить ткань прямо в него.

Для выведения пятна достаточно просто облить его кипятком. После этого пятно исчезнет, и предмет одежды (полотенце, скатерть и т.д.) можно будет стирать вместе с другими вещами.

Следует помнить, что не рекомендуется полностью погружать ткань с пятном в воду с кипятком. Во-первых, пятно может расползться и стать еще больше. Во-вторых, ткань может пострадать или изменить цвет.

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Если кипятка нет под рукой, есть и другие способы. Если пятно от ягод небольшое и еще не успевшее войти в ткань, можно попытаться протереть ее лимоном и прогладить через марлю или другую тонкую ткань.

Еще одним вариантом является использование раствора из лимонной кислоты и уксуса. Для этого необходимо смешать 1 чайную ложку лимонной кислоты с 2 чайными ложками уксуса и разбавить в 200 мл воды. С этой жидкостью нужно залить пятно (но не всю ткань) или протереть. После этого вещь можно стирать в обычном режиме.

Чтобы вывести пятно, можно насыпать на него достаточное количество соли и тщательно втереть его в ткань. Соль должна оставаться на пятне в течение 15 минут, после чего ее следует снять и стирать в прохладной воде.

Другой способ удаления пятна – применение раствора перекиси водорода и нашатырного спирта в равных пропорциях. Эту смесь нужно нанести на загрязненный участок и оставить работать, пока вещества не совершат свое действие и пятно исчезнет. После этого ткань следует прополоскать в воде при температуре 30 градусов.

Важно отметить, что этот метод не рекомендуется для цветной одежды, поскольку он может повредить ткань. Если вы работаете с цветной тканью, лучше протереть загрязненный участок раствором перекиси водорода с водой в пропорции 1:10. Затем вещь можно стирать в обычном режиме.

Если пятна от ягод или фруктов устаревшие, удалить их будет сложнее. Особенно в случае старых пятен от ягод и фруктов можно попробовать такой метод: подготовить раствор, смешав 4 г лимонной кислоты с 40 граммами 95% этилового спирта. Жидкость следует нагреть на слабом огне, затем погрузить пятно в нее и подождать, пока пятно полностью исчезнет. После этого следует прополоскать в воде при температуре 50 градусов.

Напомним, что UAportal подготовил несколько простых советов, которые помогут быстро и эффективно очистить ванную. Понадобятся пищевая сода, уксус и лимонный сок.

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