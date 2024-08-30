Как перейти на пенсию умершего супруга: объяснение юриста

Потеря кормильца – это всегда трагедия. Но государство подразумевает определенную социальную поддержку для таких семей. Пенсия умершего кормильца – это одна из форм такой помощи. Об этом пишет 24 канал.

Кто может получить пенсию?

Право на пенсию умершего кормильца имеют:

Нетрудоспособные члены семьи: лица с инвалидностью, пенсионеры по возрасту.

лица с инвалидностью, пенсионеры по возрасту. Лица, ухаживающие за детьми: до достижения детьми 8-летнего возраста.

Какие документы нужны?

Для оформления пенсии необходимо подготовить:

Заявление.

Паспорт.

Документы, подтверждающие родственные связи.

Документы умершего (трудовая книга, пенсионное удостоверение).

Свидетельство смерти.

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Особенности для военных семей

Жены военных, погибших при исполнении служебных обязанностей, имеют право на особые условия пенсионного обеспечения. Размер пенсии для них может быть выше и устанавливается в зависимости от конкретных обстоятельств.

Напомним, ранее в ПФУ предложили новую услугу для пенсионеров.

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