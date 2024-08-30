Як перейти на пенсію померлого чоловіка чи дружини: пояснення юриста
Втрата годувальника – це завжди трагедія. Але держава передбачає певну соціальну підтримку для таких сімей. Пенсія померлого годувальника – це одна з форм такої допомоги. Про це пише 24 Канал.
Хто може отримати пенсію?
Право на пенсію померлого годувальника мають:
- Непрацездатні члени сім’ї: особи з інвалідністю, пенсіонери за віком.
- Особи, які доглядають за дітьми: до досягнення дітьми 8-річного віку.
Які документи потрібні?
Для оформлення пенсії необхідно підготувати:
- Заява.
- Паспорт.
- Документи, що підтверджують родинні зв’язки.
- Документи померлого (трудова книжка, пенсійне посвідчення).
- Свідоцтво про смерть.
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Особливості для військових сімей
Дружини військових, які загинули під час виконання службових обов’язків, мають право на особливі умови пенсійного забезпечення. Розмір пенсії для них може бути вищим і встановлюється в залежності від конкретних обставин.
Нагадаємо, раніше у ПФУ запропонували нову послугу для пенсіонерів.
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