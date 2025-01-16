Как перевести пенсионные выплаты с почты на банковскую карту: объяснение

Пенсионеры в Украине могут перевести получение пенсионных выплат с "Укрпочты" на банковские учреждения, что позволяет получать средства быстрее. Это можно сделать дистанционно через портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Выплата пенсий производится либо через отделение "Укрпочты", либо через уполномоченные банки, из которых получатель может выбирать. Для внутренне перемещенных лиц, получивших этот статус до 24 февраля 2022 года, выплаты производятся исключительно через "Ощадбанк". Об этом пишет nv.

Чтобы открыть счет для пенсионных выплат, необходимо обратиться в банк, выбранный для обслуживания, и оформить специальный счет. Он должен быть открыт в уполномоченном банке, предназначен для социальных выплат и оставаться активным. Номер счета указан в формате IBAN, который можно узнать в мобильном приложении банка или непосредственно в отделении.

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Для перевода пенсии с "Укрпочты" на банк через портал Пенсионного фонда необходимо подготовить сканкопии паспорта, идентификационного кода и банковских реквизитов. Сканированные документы должны быть четкими, цветными и не превышать 1 Мб каждый.

Процедура перевода включает в себя авторизацию в личном кабинете на портале Пенсионного фонда с помощью квалифицированной электронной подписи, заполнение формы заявления об изменении способа выплаты, прикрепление сканкопий документов и отправление подписанного заявления. Результаты обработки можно проверить в разделе "Мои обращения" на портале.

Таким образом, современные сервисы Пенсионного фонда упрощают процесс получения выплат, делая его более удобным и быстрым.

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