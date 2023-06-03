Как перевести выплаты субсидий с "Укрпочты" на банковскую карту

Как перевести выплату субсидии с Укрпочты на банковский счет

Украинцы, нуждающиеся в помощи для оплаты коммунальных услуг, могут с легкостью оформить субсидию без выхода из дома. Выплаты можно получать как через "Укрпочту", так и на банковскую карту. Существует возможность переоформить выплаты самостоятельно, перенесение субсидии из почты на банк можно осуществить онлайн.

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Для изменения способа выплаты субсидии с "Укрпочты" на банк вам не нужно посещать ни одно учреждение. Это можно сделать самостоятельно на портале Пенсионного фонда Украины. Вот шаги, которые нужно выполнить:

Войдите в личный кабинет на портале ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП); Найдите левое боковое меню и выберите раздел "Коммуникации по ПФУ"; Нажмите пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу" и выберите "Заявление на изменение способа выплаты жилищной субсидии или льготы"; Заполните и сформируйте заявление, добавляя отсканированные копии необходимых документов; Заверьте заявление КЭП и отправьте его на рассмотрение ПФУ.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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