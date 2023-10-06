Как пережить жаркие дни, если нет кондиционера: 5 эффективных советов на лето 2023

Прогнозы синоптиков предполагают жаркое лето в Украине со средней температурой воздуха, которая будет превышать привычные показатели на несколько градусов. Это может стать испытанием для тех, кто плохо переносит жару. Предлагаем вашему вниманию несколько лайфхаков, которые помогут украинцам комфортно пережить жаркие летние дни.

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Охлаждайте помещение

Кондиционер является незаменимым средством для борьбы с жарой, но не все имеют такую возможность. Однако существуют другие способы охлаждения помещения. Прежде всего необходимо ограничить проникновение солнечного света в квартиру.

Вот несколько советов, как это сделать:

Наклейте на окна солнцезащитную пленку или приобретите специальные шторки, предотвращающие активное проникновение солнечных лучей;

Если у вас нет жалюзи или шторок, используйте светлые шторы, отражающие солнечные лучи. Как запасной вариант, можно использовать белые простыни, смочив их в воде и временно повесить на окна. Держите шторы закрытыми, пока солнце не заходит;

Несмотря на внешний зной, в помещении нужно обеспечить циркуляцию воздуха, поэтому не держите окна полностью закрытыми. В течение дня оставляйте небольшую щель, а с позднего вечера до утра открывайте окна.

Увлажняйте воздух

Чтобы облегчить дыхание в жару, регулярно увлажняйте воздух в квартире с помощью пульверизатора. Распыляйте воду каждый час. Ночью можно замочить прохладными водными простынями, а днем опрыскать водой шторы. Если у вас есть увлажнитель воздуха, наполните его холодной водой и добавьте кубики льда. Этот способ помогает эффективно охладить помещение.

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Ограничивайте использование бытовых приборов

Все бытовые приборы, такие как плита, стиральная и посудомоечная машины, нагревают воздух в квартире. Попытайтесь использовать их только поздно вечером или рано утром, а также лучше совсем отказаться от использования духовки.

Измените свой рацион

Блюда, которые мы обычно готовим при умеренной и низкой температуре, могут быть непригодными для жары. Во время жары рекомендуется употреблять в пищу больше холодных блюд. На вашем столе должны быть свежие овощи, фрукты, рыба и кисломолочные продукты. Лучше избегать тяжелой пищи, поскольку требует много энергии для переваривания.

Избегайте теплового удара

Чтобы избежать теплового удара, следует соблюдать несколько простых правил:

Носите светлую одежду, которая меньше притягивает солнечные лучи;

Пейте больше жидкости и всегда имейте с собой бутылку воды;

Избегайте жирной пищи;

Прекратите физическую активность и тяжелый физический труд;

Старайтесь не выходить из дома без необходимости, особенно с 10 часов утра до 17 часов вечера, когда жара сильнейшая.

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