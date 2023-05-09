Как почистить черешню от косточек: 4 простых способа

Уже почти начался пик сезона для удовольствия фруктами и овощами. Но многие занимаются закруткой и консервацией на зиму. Однако подготовка плодов, в частности черешней и вишен, может занять много времени из-за удаления косточек. В этой статье вы узнаете несколько быстрых и легких способов удаления косточек из черешен.

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Использование скрепки или шпильки. Открутите скрепку или загните конец шпильки, чтобы сделать его более удобным для удерживания. Вставьте загнутый край в черешню и поворачивайте, быстро вынимая косточку. Такой же принцип можно применить со шпилькой; Использование бутылки и деревянной палочки. Возьмите бутылку с узким горлышком и поместите ягоду так, чтобы она не падала внутрь. Затем вставьте деревянную палочку через черешню, проглотите косточку внутрь бутылки. Косточки останутся в бутылке, а ягоды выходят наружу; Использование палки. Вставьте коктейльную соломинку, деревянную шпажку или тонкую цилиндрическую палочку в черешню. Затем легко нажмите и вытолкните палочку вместе с косточкой наружу; Использование металлического конуса. Уложите черешню на конус и проталкивайте ягоду, нажимая на нее. В результате мякоть черешни останется у вас в руках, а косточка выпадет в дырку.

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