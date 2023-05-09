Як почистити черешню від кісточок: 4 прості способи

Вже майже почався пік сезону для насолоди фруктами та овочами. Але багато людей займаються закруткою та консервацією на зиму. Однак, підготовка плодів, зокрема черешень та вишень, може зайняти багато часу через видалення кісточок. У цій статті ви дізнаєтеся про кілька швидких та легких способів видалення кісточок з черешень.

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Використання скріпки або шпильки. Відкрутіть скріпку або загніть кінець шпильки, щоб зробити його більш зручним для тримання. Вставте загнутий край у черешню і повертайте, швидко виймаючи кісточку. Той самий принцип можна застосувати зі шпилькою; Використання пляшки та дерев'яної палички. Візьміть пляшку з вузьким горлечком і помістіть ягоду так, щоб вона не падала всередину. Потім вставте дерев'яну паличку через черешню, проковтніть кісточку всередину пляшки. Кісточки залишаться у пляшці, а ягоди виходять назовні; Використання палиці. Вставте коктейльну соломинку, дерев'яну шпажку або тонку циліндричну паличку у черешню. Потім легко натисніть та виштовхніть паличку разом з кісточкою назовні; Використання металевого конуса. Покладіть черешню на конус та проштовхуйте ягоду, натискаючи на неї. В результаті м'якуш черешні залишиться у вас в руках, а кісточка випаде у дірку.

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