Как почистить и продезинфицировать туалет мылом и лимоном

В туалете быстро скапливается грязь и может быть устойчивой. Эту проблему можно преодолеть в кратчайшие сроки.

Издание Sante Plus поделилось секретом, как с помощью мыла и лимона избавиться от грязи. Это очень экономичный и эффективный способ.

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Мыло окажется полезным и эффективным при чистке унитаза. Поэтому оно будет действовать как дезинфицирующее средство и дезодорант, гарантируя чистоту дома, и позволит избавиться от желтых пятен на дне чаши.

Для этого нарежьте обычное мыло кухонным ножом на мелкие кусочки. Затем вскипятите воду в кастрюле, закиньте подготовленное мыло и ждите, пока они растопятся. Также можно добавить эфирное масло чайного дерева. Перелейте все в пульверизатор и разбрызгайте раствор на пятна и грязь. Оставьте действовать на несколько минут, прежде чем пройтись щеткой для унитаза и смыть унитаз. Через несколько минут ваш туалет будет чистым, блестящим и без накипи. Рекомендуется применять этот трюк раз в неделю, чтобы предотвратить появление грязи и известкового налета.

Если вы хотите сэкономить время, вы можете выбрать жидкое мыло для чистки унитаза. Для этого просто смешайте две столовых ложки мыла с литром воды. Вы можете добавить к нему две столовых ложки белого уксуса, чтобы удалить бактерии более эффективно. Затем налейте эту жидкость на края унитаза и потрите щеткой.

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Чистка унитаза лимоном

Придать туалету блестящесть и чистоту помогут лимоны. Ведь лимонная кислота, содержащаяся в лимоне, облегчит устранение грязи. Для этого просто разрежьте половинку лимона и потрите стенки аквариума.

Чаще химические вещества могут повредить поверхность унитаза. Для удаления грязи, известкового налета и других остатков можно обратиться к альтернативным, более эффективным и менее вредным решениям.

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