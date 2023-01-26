Как почистить очень грязный ковер без труда: простой лайфхак

Простой и дешевый способ поможет почистить ковер без труда. Он часто загрязняется и теряет свой вид.

Однако обычная таблетка для посудомоечной машины поможет преодолеть грязь и пятна с ковра. Издание Sante Plus дало инструкции, как это сделать.

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Для начала очистите ковер с помощью пылесоса или щетки с мягкой щетиной. Поместите капсулу в миску с горячей водой и дайте ей растаять. Возьмите салфетку из микрофибры, достаточную для покрытия диаметра крышки кастрюли, смочите ее в этом растворе, отожмите, затем покройте ею всю крышку и закройте бока узлом у ручки. Возьмите крышку за ручку и потрите.

Этот метод охватывает большую часть ковра, чтобы умеренно очистить его. Затем нужно прополоскать ковер и повторить операцию с салфеткой, смочив снова в воде и отжать. Затем дайте коврик высохнуть на воздухе.

Какие другие способы удаления пятен с ковра

1. Пищевая сода – одно из лучших сухих средств для чистки ковров. После того как вы пропылесосили и очистили ковер, посыпьте его пищевой содой. С помощью мягкой щетки совершайте круговые движения, чтобы средство проникло внутрь. Дайте постоять несколько часов, прежде чем пылесосить порошок.

Кроме того, что пищевая сода является хорошим средством для химчистки, она является отличным дезодорантом. Он также очищает ваши белые ковры и делает их великолепными.

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2. Газировка для оживления цвета ковра. В отличие от пищевой соды, газировка является необычным, но очень эффективным бытовым средством для удаления стойких пятен на ковре. Этот напиток способен эффективно действовать против накапливающихся на волокнах пятен и грязи.

С помощью губки или мягкой ткани намочите ковер в газировке. Дайте жидкости подействовать несколько минут, прежде чем аккуратно потереть ее губкой или щеткой. Затем промойте ковер чистой водой и готово.

Напомним, что многие вместо штор устанавливают жалюзи, чтобы закрыть комнату от яркого солнечного света. Однако со временем даже самые качественные жалюзи желтеют, что портит внешний вид помещения и бросается в глаза, как заходишь в комнату. Как их почистить читайте в материале UAportal.

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