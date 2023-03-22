Как подать документы на субсидию онлайн: пошаговая инструкция

Как подать документы на получение субсидии в Дія

Подать заявление на жилищную субсидию в Украине можно через Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для оформления субсидии необходимо предпринять следующие шаги.

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Перейдите на Портал электронных услуг ПФУ; Авторизуйтесь с помощью электронной подписи, нажав в правом верхнем углу Вход. Загрузите электронный ключ, укажите аккредитованный центр сертификации ключей и введите пароль для подтверждения; В личном кабинете необходимо выбрать раздел Коммуникации по ПФУ и нажать пункт Заявление на жилищную субсидию или льготу; Приготовьте сканированные копии документов и согласуйте дистанционное информирование, нажав кнопку Продолжить; Выберите Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии; Заполните все поля онлайн-формы заявления на жилищную субсидию; Добавьте сканированные копии документов, нажав кнопку Добавить файл. К заявлению прилагаются: право на доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением субсидии; справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС); договор о найме жилья (при наличии); документы, которые могут подтвердить непроживание лица по месту регистрации (при необходимости); Щелкните Сформировать заявление в конце онлайн-формы. Система автоматически проверяет полноту заполнения заявления; Подпишите заявление электронной подписью и подтвердите отправку документов в ПФУ.

Отслеживать статус рассмотрения заявления на назначение субсидии можно в личном кабинете в разделе Мои обращения – Статус обращения.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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