Как подать документы на субсидию онлайн: пошаговая инструкция
Как подать документы на получение субсидии в Дія
Подать заявление на жилищную субсидию в Украине можно через Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для оформления субсидии необходимо предпринять следующие шаги.
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- Перейдите на Портал электронных услуг ПФУ;
- Авторизуйтесь с помощью электронной подписи, нажав в правом верхнем углу Вход. Загрузите электронный ключ, укажите аккредитованный центр сертификации ключей и введите пароль для подтверждения;
- В личном кабинете необходимо выбрать раздел Коммуникации по ПФУ и нажать пункт Заявление на жилищную субсидию или льготу;
- Приготовьте сканированные копии документов и согласуйте дистанционное информирование, нажав кнопку Продолжить;
- Выберите Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
- Заполните все поля онлайн-формы заявления на жилищную субсидию;
- Добавьте сканированные копии документов, нажав кнопку Добавить файл. К заявлению прилагаются:
- право на доходы и расходы лиц, обратившихся за назначением субсидии;
- справка о доходах (если в декларации указаны определенные доходы, однако информация о них отсутствует в ПФУ и ГФС);
- договор о найме жилья (при наличии);
- документы, которые могут подтвердить непроживание лица по месту регистрации (при необходимости);
- Щелкните Сформировать заявление в конце онлайн-формы. Система автоматически проверяет полноту заполнения заявления;
- Подпишите заявление электронной подписью и подтвердите отправку документов в ПФУ.
Отслеживать статус рассмотрения заявления на назначение субсидии можно в личном кабинете в разделе Мои обращения – Статус обращения.
Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.
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