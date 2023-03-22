Як подати документи на субсидію онлайн: покрокова інструкція в Дії
Подати заяву на житлову субсидію в Україні можна online через Портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для оформлення субсидії необхідно здійснити наступні кроки.
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- Перейдіть на Портал електронних послуг ПФУ;
- Авторизуйтесь за допомогою електронного підпису, натиснувши у правому верхньому куті Вхід. Завантажте електронний ключ, вкажіть назву Акредитованого центру сертифікації ключів та введіть пароль для підтвердження;
- В особистому кабінеті необхідно обрати розділ Комунікації з ПФУ та натиснути на пункт Заява на житлову субсидію чи пільгу;
- Приготуйте скановані копії документів та надайте згоду на дистанційне інформування, натиснувши кнопку Продовжити;
- Оберіть пункт Заява про призначення та надання житлової субсидії;
- Заповніть всі поля онлайн-форми заяви на житлову субсидію;
- Додайте скановані копії документів, натиснувши кнопку Додати файл. До заяви додаються:
- декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії;
- довідка про доходи (якщо у декларації зазначені певні доходи, однак інформація про них відсутня у ПФУ та ДФС);
- договір про винайм житла (за наявності);
- документи, які можуть підтвердити непроживання особи за місцем реєстрації (у разі потреби);
- Натисніть Сформувати заяву в кінці онлайн-форми. Система автоматично перевіряє повноту заповнення заяви;
- Підпишіть заяву електронним підписом та підтвердіть відправку документів до ПФУ.
Відстежувати статус розгляду заяви на призначення субсидії можна в особистому кабінеті в розділі Мої звернення – Статус звернення.
Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.
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