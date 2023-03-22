ukr
русский
Суспільство

Як подати документи на субсидію онлайн: покрокова інструкція в Дії

Ігор Романько

Як подати документи на отримання субсидії в Дії

Подати заяву на житлову субсидію в Україні можна online через Портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для оформлення субсидії необхідно здійснити наступні кроки.

Читайте також: Деякі з українців можуть отримати пенсії на 50% більше: подробиці

  1. Перейдіть на Портал електронних послуг ПФУ;
  2. Авторизуйтесь за допомогою електронного підпису, натиснувши у правому верхньому куті Вхід. Завантажте електронний ключ, вкажіть назву Акредитованого центру сертифікації ключів та введіть пароль для підтвердження;
  3. В особистому кабінеті необхідно обрати розділ Комунікації з ПФУ та натиснути на пункт Заява на житлову субсидію чи пільгу;
  4. Приготуйте скановані копії документів та надайте згоду на дистанційне інформування, натиснувши кнопку Продовжити;
  5. Оберіть пункт Заява про призначення та надання житлової субсидії;
  6. Заповніть всі поля онлайн-форми заяви на житлову субсидію;
  7. Додайте скановані копії документів, натиснувши кнопку Додати файл. До заяви додаються:
    1. декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням субсидії;
    2. довідка про доходи (якщо у декларації зазначені певні доходи, однак інформація про них відсутня у ПФУ та ДФС);
    3. договір про винайм житла (за наявності);
    4. документи, які можуть підтвердити непроживання особи за місцем реєстрації (у разі потреби);
  8. Натисніть Сформувати заяву в кінці онлайн-форми. Система автоматично перевіряє повноту заповнення заяви;
  9. Підпишіть заяву електронним підписом та підтвердіть відправку документів до ПФУ.

Відстежувати статус розгляду заяви на призначення субсидії можна в особистому кабінеті в розділі Мої зверненняСтатус звернення.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Суспільство