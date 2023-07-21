Как подать упрощенное заявление на субсидию: видео-инструкция

Как и где подать упрощенную заявку на получение субсидии

Пенсионный фонд Украины объявил о запуске экспериментального проекта, позволяющего жителям Украины подавать заявки на субсидию на коммунальные услуги в упрощенном и удобном онлайн формате.

Для получения жилищной субсидии нужно учесть, что расходы на коммунальные сервисы обязаны превосходить 15% совокупного дохода домашнего бюджета.

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Список документов, которые необходимо предоставить для назначения субсидии, следующий:

Заявление; Декларация о доходах; справка о реструктуризации задолженности (в случае наличия долга); Договор об аренде (если субсидия касается арендуемого жилья); Паспортные данные

Чтобы воспользоваться упрощенной процедурой подачи заявления на субсидию онлайн, следует придерживаться следующих шагов:

Авторизируйтесь на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда, используя электронную квалифицированную подпись (КЭП); В вашем личном кабинете выберите раздел "Коммуникации по ПФУ" и выберите пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу", нажмите "Продолжить"; Выберите опцию "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту"; Заполните онлайн-форму, предоставляя личную информацию, паспортные данные, адрес и информацию о других участниках заявления, а также банковские реквизиты; В случае проживания в съемной квартире, добавьте сканированный договор аренды, нажав кнопку "Добавить файл"; После заполнения формы нажмите кнопку "Сформировать заявление"; Проверьте правильность введенных данных, исправьте ошибки, если они есть, и нажмите "Подписать и отправить в ПФУ".

После этого ваше заявление проверит система на корректность предоставленных данных. Чтобы узнать о назначении субсидии, перейдите в раздел "Мои обращения" и выберите "Статус обращения".

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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