Как подать заявление на назначение пенсии онлайн: ответ ПФУ
Подать заявление на назначение пенсии можно дистанционно через вебпортал электронных услуг ПФУ. Это просто, быстро и удобно.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черновицкой области напомнило, как подать заявление на назначение пенсии онлайн. Инструкция проста и удобна в использовании.
Пошаговая инструкция:
- Войдите в личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда, используя квалифицированную электронную подпись (КЭП).
- В меню слева выберите раздел "О пенсионном обеспечении", а затем пункт "Заявление о назначении пенсии".
- Заполните электронную форму: в поле "Вид пенсии" из списка выберите нужную (по возрасту, по инвалидности, при потере кормильца и т.п.).
- Загрузите предварительно подготовленные скан-копии документов и нажмите кнопку "Сформировать заявление".
- Проверьте все внесенные данные, нажмите "Подписать и отправить в ПФУ".
- Отследить статус обработки заявления можно в кабинете во вкладке "Мои обращения".
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Требования к сканированным документам:
- Размер каждого файла – не более 1 МБ.
- Допустимые форматы: JPG, JPEG, PDF.
- Многостраничные документы необходимо сканировать полностью и объединять в один файл.
- Скан-копии должны быть из оригиналов, четкие, цветные и хорошо читаемые.
- Имена файлов должны соответствовать типу документа (например: паспорт.pdf, трудовая_книжка.jpg ).
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