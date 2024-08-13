Как подать заявление на отсрочку от мобилизации без посещения ТЦК: инструкция

В 2024 г. военнообязанные могут подать заявление на отсрочку от мобилизации без необходимости лично посещать территориальный центр комплектования (ТЦК). В частности, это можно сделать через отправку документов заказным письмом.

Подробный алгоритм действий объяснил адвокат Роман Симутин. Для оформления отсрочки дистанционно следует соблюдать несколько шагов.

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Сначала нужно составить заявление на отсрочку по образцу, который можно найти в приложении 4 к соответствующему постановлению. Далее следует указать перечень документов, которые прилагаются к заявлению, согласно приложению 5. Затем эти документы необходимо заверить у нотариуса или в поселковом совете, после чего можно отправить их заказным письмом с описанием вложения и вручением.

Важно понимать, что если документы направлены заказным письмом, это считается соблюдением процедуры личного представления заявления. Таким образом, после получения письма ТЦК обязан принять решение о предоставлении отсрочки или отказа в ней, которое должно быть оформлено в письменной форме.

Иногда представители ТЦК считают, что достаточно отправить ответ заявителю, однако это не освобождает их от обязанности рассмотреть заявление должным образом. Важно отметить, что отсутствие личного представления заявления или военного билета не является основанием для отказа в рассмотрении или предоставлении отсрочки.

В случае бездействия или неправомерных действий со стороны ТЦК военнообязанный гражданин имеет право обратиться в суд для обжалования таких решений или действий.

Напомним, ранее адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК заставить пройти в военкомат.

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