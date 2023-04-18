Как подготовить семена укропа для посадки, чтобы получить большой урожай: советы огородникам

Семена ароматного укропа можно высаживать в землю в течение весенне-летнего сезона. Однако, чтобы обеспечить его быстрый рост и устойчивую реакцию на перепады погоды, важно правильно подготовить семена перед посадкой в почву.

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Семена укропа содержат большое количество эфирных масел, поэтому они могут прорастать довольно медленно. Однако процесс можно ускорить с помощью специальной обработки. Для этого потребуется кусок натуральной ткани, доступ к горячей воде и полиэтиленовый пакет.

Сначала возьмите кусок ткани и положите на него семена укропа. Прочно завяжите ткань, чтобы семена не рассыпались и опустите в горячую воду. Оставьте ткань с семенами в воде на трое суток, и, по возможности, меняйте воду на горячую несколько раз.

После этого разложите набухшие семена на влажную ткань и накройте полиэтиленовым пакетом. Оставьте его таким образом на четыре дня. После этого, когда в семенах появятся ростки, их нужно немного подсушить и высадить в грунт.

Следует помнить, что семена укропа следует сажать кучками в заранее подготовленные ямки, а также тщательно поливать после того, как его присыпали землей. С правильно подготовленными семенами и уходом в соответствии с требованиями культуры можно рассчитывать на большой урожай вкусного и ароматного укропа.

Раньше мы писали о том, с какими растениями нельзя сажать укроп.

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