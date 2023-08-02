Как подключить WhatsApp на 4-х устройствах одновременно: инструкция

WhatsApp теперь предлагает удобный способ синхронизировать свою учетную запись на нескольких устройствах одновременно. Вы сможете подключить к четырем устройствам свою учетную запись WhatsApp и с легкостью переключаться между ними, не теряя доступ к сообщениям и истории чатов.

Читайте также: Как нельзя заряжать мобильный телефон, чтобы он прослужил как можно дольше

Как сообщает Mashable, вот несколько простых шагов, которые помогут вам подключить WhatsApp на нескольких устройствах:

Установите последнюю бета-версию WhatsApp на устройстве, которое вы хотите связать со своей учетной записью. После этого вам будет показан QR-код; Откройте WhatsApp на вашем основном смартфоне (iOS или Android), выделите меню настроек и выберите "Связанные устройства"; Нажмите кнопку "Подключить устройство"; Сфотографируйте QR-код с дополнительного устройства с помощью камеры вашего основного смартфона.

Теперь вы сможете использовать WhatsApp на своем компьютере или планшете, не подключаясь к Wi-Fi с основного телефона. Вы все еще сможете пользоваться WhatsApp на своем телефоне, но теперь сможете зайти на свой аккаунт с любого из подключенных устройств, когда вам удобно.

Эта новая функция поможет пользователям, которые имеют несколько устройств и часто переключаются между ними. С помощью этого способа вы легко будете вести диалоги и получать сообщения на любом устройстве, что значительно облегчит общение в повседневной жизни.

Напомним, мы уже писали, почему телефон может взорваться.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!