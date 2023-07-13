Как поднять уровень гемоглобина в домашних условиях: топ-5 советов от врача-натуропата

Гемоглобин играет важную роль в функционировании организма, поскольку он транспортирует кислород в ткани и органы, обеспечивая их нормальную работу. Низкий уровень гемоглобина может привести к недостаточному снабжению кислородом, что проявляется в усталости, слабости и ухудшении когнитивных функций. Кроме того, низкий уровень гемоглобина может указывать на наличие анемии, которая в некоторых случаях может иметь серьезные последствия, включая смерть.

Если обнаружен низкий уровень гемоглобина, важно обратиться к врачу для получения консультации и последующего лечения. Питание само по себе не сможет вылечить анемию, особенно в тяжелых случаях. Врач назначит необходимые препараты и дозировку, которые помогут поднять уровень гемоглобина.

Однако, независимо от лечения, следует включить в свой рацион блюда и напитки, богатые железом. Их рецептами поделилась врач-натуропат Елена Светко.

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Рецепт №1. Паштет из печени кролика

Печень кролика (0,5 кг) отварите, перемелите. 3 красные крупные луковицы, 1 морковь, 1 красный перец измельчите в миксере и смешайте с печенью.

Такой паштет способствует восстановлению гемоглобина и улучшению работы сердца.

Рецепт №2. Салат из топинамбура и грецких орехов

Мелко натрите 100 г топинамбура, измельчите 100 г орехов. Все смешайте и заправьте 30 г оливкового масла. Ешьте такой салат на завтрак. Он не только поднимет гемоглобин, но и улучшит микрофлору кишечника, очистит кровь и снизит уровень холестерина.

Рецепт №3. Смесь для улучшения формулы крови

Для его приготовления необходимо взять по 2 ст. сока моркови, свеклы, калины, граната, 0,5 бутылки кагора, 0,5 л меда (в идеале гречишного), 10 перемолотых ядер грецкого ореха.

Все это перемешайте, слейте в глиняную или эмалированную кастрюлю и держите 40 мин в духовке на очень слабом огне.

Готовое средство разлейте в стерилизованные 200-граммовые баночки. Съедайте в день по 100 г смеси, заливая морковным соком. Банки храните в холодном темном месте плотно закрытыми.

Рецепт №4. Гранатово-медовое вино

Вам понадобится 200 мл гранатового сока, 20 г сушеной крапивы, 100 мл домашнего красного вина, 200 г меда. Выжмите сок из свежих гранатов. Крапиву измельчите как можно мельче, смешайте ее с медом. Затем в мед аккуратно влейте вино и сок. Смесь можно немного подогреть, но не варить. Пейте по 20 г за 1 прием. Курс – 10 дней (по 2 раза в день).

Рецепт №5. Ягодный салат

Смешайте 20 ягод калины, 2 ст. ложки ягод рябины, 2 ст. ложки ягод бузины, 2 ст. ложки ягод граната. Полите жирной сметаной или оливковым маслом.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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