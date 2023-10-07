Как поливать кактус осенью и зимой: топ-3 полезные советы

Многие люди выбирают кактусы из-за их неприхотливости в уходе, сообщает Ukr.Media. Иногда можно забыть кактус, но это на него не повлияет.

Однако, есть одно условие, важное для этого растения – это правильный полив.

Как правильно поливать эти растения?

Для начала следует отметить, что кактусы не очень хорошо реагируют на воду из-под крана. Для них лучше использовать фильтрованную воду во избежание возможных проблем. Также рекомендуется сделать воду менее жесткой, добавляя немного уксусной кислоты – примерно три капли на четыре стакана воды будет достаточно.

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Важно помнить, что зимой и осенью полив отличается от летнего и весеннего сезона. Сейчас количество поливов следует значительно снизить. Полив производят утром. Начиная с ноября, следует прекратить полив, поскольку сам кактус находится в режиме покоя и не поливать его до весны.

Единственным исключением могут быть цветущие растения. В этом случае полив производят не более двух раз в месяц.

Напомним, мы уже писали, как правильно поливать вазоны, если вы уезжаете в отпуск.

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