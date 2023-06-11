Как получают выплаты выехавшие за границу пенсионеры

Как выехавшим из Украины пенсионерам получить выплаты за 6 месяцев

Согласно информации, предоставленной Пенсионным фондом Украины, пенсионеры, которые планируют постоянно переехать за границу, имеют возможность получить сразу шесть пенсионных выплат.

Читайте также: Украинцам объяснили, как не потерять часть пенсии

Пенсионер, который собирается выехать за границу на постоянное место жительства, может получить назначенную ему пенсию за шесть месяцев вперед. Это возможно со следующего месяца после того, как он снят с учета по месту жительства в Украине. Для получения этих пенсионных выплат необходимо подать соответствующее заявление в отделение Пенсионного фонда.

Такой порядок выплаты пенсий при выезде за границу закреплен в статьях 47 и 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Согласно сообщению, указанное в заявлении место фактического проживания пенсионера в пределах Украины определяет, каким образом ему будут выплачиваться пенсионные выплаты. Обычно пенсия выплачивается ежемесячно до 25 числа через Укрпочту или банк. Однако когда пенсионер находится за границей, выплата пенсии осуществляется только в случае наличия соответствующего международного договора.

Украинцы, находящиеся за границей и достигшие пенсионного возраста, имеют возможность оформить пенсию дистанционно с помощью веб-портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Кроме того, проживающие за рубежом пенсионеры имеют возможность получать пенсионные выплаты международными переводами через Укрпочту. Эта возможность предоставляется для украинских граждан, ранее получавших пенсию в наличной форме в Украине.

Напомним, некоторые украинцы могут получить 3350 грн помощи. Для получения гражданам следует обратиться в центр занятости по месту осуществления хозяйственной деятельности.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!