Как получить алименты на ребенка военного: ответ Минюста
Министерство юстиции предоставило разъяснение о порядке взыскания алиментов с военнослужащих. По словам представителей ведомства, этот вопрос часто волнует семьи военных, особенно в сложное для страны время.
В Минюсте подчеркнули, что алименты взимаются со всех составляющих денежного довольствия военного. Это касается:
- должностного оклада,
- оклада по воинскому званию,
- ежемесячных надбавок и доплат,
- премий и других вознаграждений,
- а также дополнительного вознаграждения в размере 100 тыс. грн, что выплачивается военнослужащим во время действия военного положения.
Сколько нужно платить?
Размер алиментов, установленный судом, зависит от количества детей:
- 1/4 дохода - на одного ребенка,
- 1/3 - на двоих,
- 1/2 – на трех и более.
Однако закон устанавливает верхний предел — сумма не может превышать 10 прожиточных минимумов на ребенка.
Минимальные и максимальные суммы алиментов также зависят от возраста ребенка:
- до 6 лет : минимум - 1281,5 грн, максимум - 25 630 грн;
- от 6 до 18 лет : минимум - 1598 грн, максимум - 31 960 грн.
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В случае изменения материального или семейного положения плательщика или получателя, а также состояния здоровья, алименты могут быть пересмотрены. Это может включать как изменение суммы, так и способа взыскания, например, переход с фиксированной суммы на долю дохода или наоборот. Такие изменения оформляются по договоренности или через суд.
Как поступить, если алименты не выплачиваются добровольно?
Если военнослужащий уклоняется от уплаты алиментов, взыскатель должен:
- Обратиться в суд для получения судебного приказа.
- Направить его в воинскую часть, где служит плательщик.
Если содержание осуществляется принудительно по решению исполнительной службы, взыскатель может обратиться к государственному или частному исполнителю. В случае, если место службы должника неизвестно, исполнитель посылает документы в Министерство обороны. Те, в свою очередь, пересылают их в бухгалтерию соответствующей воинской части для последующего выполнения.
В случаях бездействия исполнителя граждане имеют право подать жалобу руководителю соответствующего органа исполнительной службы или напрямую обратиться в Министерство юстиции, если реакции на жалобу не последовало.
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