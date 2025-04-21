Как получить отсрочку по уходу за человеком с инвалидностью

Военнообязанные граждане могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации, если ухаживают за отцом с 1 или 2 группой инвалидности, нуждающейся в посторонней помощи, и нет других лиц, способных предоставить этот уход. Отсрочка предоставляется на 90 дней. По истечении этого срока ее можно продлить, повторно подав пакет документов в ТЦК.

Об этом в комментарии УНИАН рассказала адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

Какие документы нужны?

Документы, подтверждающие родственные связи (паспорт, свидетельство о рождении, женитьбе/разводе и т.п.). Документы, подтверждающие инвалидность (пенсионное или инвалидное удостоверение). Нотариально заверенное заявление от отца, где указано, что именно заявитель осуществляет за ним уход и других претендентов нет. В заявлении желательно указать фразу: "другие лица, способные осуществлять уход, отсутствуют".

Хотя закон позволяет подавать простое заявление без нотариального удостоверения, на практике ТЦК обычно требует именно заверенный документ.

Как доказать, что нет других лиц по уходу?

Формальных документов, подтверждающих отсутствие других родственников, которые могут помогать, нет. Из-за этого решения ТЦК могут быть разными.

Например, при наличии брата или сестры за границей ТЦК может отказать в предоставлении отсрочки. Однако уже есть судебные решения, которые признают такие отказы незаконными — в частности, если родственники уехали к началу войны и не могут быть вынуждены вернуться.

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Как подтвердить факт содержания отца?

Варианты, предусмотренные законом:

Пункт 13 статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке": отсрочка возможна просто на основании наличия инвалидности у отца. Доказательства содержания не требуются.

Пункт 9: касается именно содержания. Подходит больше для тех, кто планирует выезд за границу.

Чтобы доказать содержание:

Получить заключение врачебной комиссии, что отец нуждается в уходе. Подать заявление в Департамент соцзащиты. Представители департамента должны прийти по месту жительства и составить акт ухода, опросив соседей и проверив условия. Этот акт используется для оформления социальной помощи и подтверждения ухода.

Кто не подлежит мобилизации?

Мобилизации не подлежат мужчины, официально осуществляющие уход за родственниками с 1 или 2 группой инвалидности, если таких лиц больше никому ухаживать.

Каждые 90 дней военнообязанный может возобновлять отсрочку, подавая тот же пакет документов, что и при первом обращении.

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