Як отримати відстрочку по догляду за людиною з інвалідністю

Військовозобов’язані громадяни можуть розраховувати на відстрочку від мобілізації, якщо доглядають за батьком із 1 або 2 групою інвалідності, який потребує сторонньої допомоги, і немає інших осіб, здатних надати цей догляд. Відстрочка надається на 90 днів. Після завершення цього строку її можна продовжити, повторно подавши пакет документів до ТЦК.

Про це в коментарі УНІАН розповіла адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

Які документи необхідні?

Документи, що підтверджують родинні зв’язки (паспорт, свідоцтво про народження, одруження/розлучення тощо). Документи, що підтверджують інвалідність (пенсійне або інвалідне посвідчення). Нотаріально завірена заява від батька, де вказано, що саме заявник здійснює за ним догляд і інших претендентів немає. У заяві бажано зазначити фразу: "інші особи, здатні здійснювати догляд, відсутні".

Хоча закон дозволяє подавати просту заяву без нотаріального засвідчення, на практиці ТЦК зазвичай вимагають саме завірений документ.

Як довести, що немає інших осіб для догляду?

Формальних документів, що підтверджують відсутність інших родичів, які можуть допомагати, не існує. Через це рішення ТЦК можуть бути різними.

Наприклад, у разі наявності брата чи сестри за кордоном ТЦК може відмовити в наданні відстрочки. Проте вже є судові рішення, які визнають такі відмови незаконними — зокрема, якщо родичі виїхали до початку війни і не можуть бути примушені повернутися.

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Як підтвердити факт утримання батька?

Варіанти, передбачені законом:

Пункт 13 статті 23 Закону "Про мобілізаційну підготовку": відстрочка можлива просто на підставі наявності інвалідності у батька. Докази утримання не потрібні.

Пункт 9: стосується саме утримання. Підходить більше для тих, хто планує виїзд за кордон.

Щоб довести утримання:

Отримати висновок лікарської комісії, що батько потребує догляду. Подати заяву до Департаменту соцзахисту. Представники департаменту мають прийти за місцем проживання і скласти акт догляду, опитавши сусідів та перевіривши умови. Цей акт використовується для оформлення соціальної допомоги та як підтвердження догляду.

Хто не підлягає мобілізації?

Мобілізації не підлягають чоловіки, які офіційно здійснюють догляд за родичами з 1 або 2 групою інвалідності, якщо таких осіб більше нікому доглядати.

Кожні 90 днів військовозобов’язаний може поновлювати відстрочку, подаючи той самий пакет документів, що й під час першого звернення.

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