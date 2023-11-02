Как получить пенсию по доверенности: ответ ПФУ

Украинские пенсионеры на сегодняшний день имеют возможность оформить свою пенсию в режиме онлайн и получать выплаты на банковскую карту, даже если они находятся за границей. Однако другие лица также могут получать пенсию за пенсионера, если у них есть доверенность на эту процедуру.

Пенсионный фонд Украины рассказал, как оформить доверенность на получение пенсии. В Пенсионном фонде напомнили украинцам, что порядок оформления и срок действия доверенности определены в соответствии с украинским законодательством.

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Обычно такая доверенность выдается на год. В течение этого периода пенсионер, в пользу которого производятся выплаты, должен восстановить свое право на получение пенсии по доверенности. Для этого необходимо лично подать заявление в любом удобном сервисном центре Пенсионного фонда.

На сведения о выплате пенсий, предоставляемой органом Пенсионного фонда, после одного года действия поручения делается отметка рядом с фамилией получателя о возобновлении заявления на выплату пенсии по поручению. Без соответствующей отметки в этом документе выплата пенсии по доверенности не может быть произведена, если прошло больше года с даты публикации.

Доверенность может быть составлена у нотариуса, который подготовит необходимый документ согласно статье 245 Гражданского Кодекса Украины. Обращаться в Пенсионный фонд для этого не нужно.

В документе обязательно нужно указать способ получения пенсионных выплат, будь то через почту или через банк. Доверенное лицо должно будет предъявить доверенность соответствующему органу при получении пенсии.

Напомним, эксперт по социальной политике Андрей Павловский рассказал, изменится ли размер минимальной пенсии до конца 2023 года.

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