Как пользоваться смартфоном, чтобы он не взорвался в руках: советы экспертов

Время от времени СМИ сообщают о неприятных случаях, когда смартфоны загорались или взрывались в руках своих владельцев. Такие ситуации скорее исключительны, однако есть и причины, почему так происходит.

Эксперты объяснили 91mobiles.com, почему телефон может взорваться или загореться прямо во время пользования им. Также специалисты дали советы, как правильно пользоваться гаджетами, чтобы они не нанесли вам вреда – какими бы современными гаджеты ни были, никто не отменял правил безопасности во время пользования ими.

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Основной причиной взрыва телефонов является производственный дефект. В первую очередь это касается литий-ионного аккумулятора. Его неисправность в основном и есть причина перегрева и даже угрозы взрыва. Обычно это случается, когда элементы внутри батареи достигают критической температуры (через внешний нагрев, перезарядку, повреждение или некачественное изготовление), что приводит к перегреву.

Также телефон может взорваться, если его аккумулятор повреждается, особенно при падении гаджета. Это может изменить внутреннюю механическую или химическую структуру батареи и привести к короткому замыканию или перегреву. После повреждения батареи часто раздувается, что является причиной того, чтобы выбросить ее и купить новую. В современных смартфонах можно заметить отек, внимательно посмотрев на заднюю панель. Если телефон сдулся, обратитесь к специалистам, чтобы они заменили аккумулятор.

Чтобы батарея телефона не перегревалась, необходимо использовать качественные зарядные устройства. Дешевые или несертифицированные зарядные устройства могут перегреть телефон, повредить внутренние компоненты и привести к коротким замыканиям в аккумуляторе.

Перегреться аккумулятор может и во время длительной зарядки, в частности, если вы поставите телефон на зарядку на всю ночь. Это отрицательно сказывается на аккумуляторе, поскольку чрезмерная зарядка может привести к перегреву, чрезмерной зарядке, короткому замыканию, а иногда и взрыву.

Также перегреть батарею вашего гаджета может перегрузка его процессора. Старайтесь закрывать приложения и приложения, которыми вы не пользуетесь, чтобы телефон работал корректно.

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Не стоит также оставлять ваш смартфон под прямыми солнечными лучами или у источников тепла. Чрезмерная температура может испортить аккумулятор телефона.

Нельзя также держать телефон во влажном помещении или пользоваться им под дождем или снегом.

Также смартфон может взорваться, если вы повредите его внутренности, поэтому следует самим никогда не разбирать и не чистить телефон внутри.

Напомним, что во время холодов аккумуляторы гаджетов разряжаются гораздо быстрее. Чтобы предотвратить это, смартфоны или планшеты, или другие современные технологические средства следует носить с собой, либо в чехлах, либо поближе к телу.

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