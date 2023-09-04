Как помочь помидорам быстро созреть и покраснеть: советы экспертов

Осенью у некоторых дачников могут остаться недозрелые помидоры. Но не следует выбрасывать эти плоды.

Зеленые помидоры можно доводить до красного состояния в помещении, если они сохраняются при комнатной температуре. Об этом сообщает Express.co.uk.

Помидоры начинают созревать на лозе и продолжают созревать после того, как их собрали, поскольку они производят газ, который называется этилен. Помидоры лучше созревают при температуре от 26 до 30 градусов.

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Сорвите помидоры и положить в ящик с бананом. Спелые бананы производят много этилена и повысят вероятность быстро получить красные помидоры.

Бананы являются основными фруктами в большинстве домохозяйств. Еще один способ, который садоводы могут попытаться созреть помидоры – использовать дышащий контейнер.

Поместите незрелые помидоры в полиэтиленовый пакет с дырочками, коричневый бумажный пакет или картонную коробку, в теплое место подальше от сквозняков. Убедитесь, что помидоры образуют один слой и не лежат друг на друге.

Регулярно проверяйте мешок и удаляйте созревшие помидоры, когда вы их найдете во избежание их перезревания.

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