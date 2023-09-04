Як допомогти помідорам швидко дозріти та почервоніти: поради експертів

Восени у деяких дачників можуть залишитися недозрілі помідори. Але не варто викидати ці плоди.

Зелені помідори можна доводити до червоного стану в приміщенні, якщо вони зберігаються при кімнатній температурі. Про це повідомляє Express.co.uk.

Помідори починають процес дозрівання на лозі і продовжують дозрівати після того, як їх зібрали, оскільки вони виробляють газ, який називається етилен. Помідори найкраще дозрівають при температурі від 26 до 30 градусів.

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Зірвіть помідори та покладіть у ящик із бананом. Стиглі банани виробляють багато етилену і підвищать ймовірність швидко отримати червоні помідори.

Банани є основними фруктами в більшості домогосподарств. Ще один спосіб, який садівники можуть спробувати дозріти помідори – використовувати дихаючий контейнер.

Помістіть незрілі помідори в поліетиленовий пакет з дірочками, коричневий паперовий пакет або картонну коробку, в тепле місце подалі від протягів. Переконайтеся, що помідори утворюють один шар і не лежать один на одному.

Регулярно перевіряйте мішок і видаляйте дозрілі помідори, коли ви їх знайдете, щоб уникнути їх перезрівання.

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