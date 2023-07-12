Как помыть бутылки от грязи изнутри: два простых, но действенных метода

Мы очень часто пользуемся пластиковыми бутылками в повседневной жизни. Но после использования их достаточно тяжело мыть, особенно изнутри.

Но мы подскажем вам два простых и действенных способа очистки бутылок.

Рис

Налейте немного моющего средства в бутылку, дойте теплой воды и засыпьте рис, заполнив бутылку на четверть.

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Энергично встряхните бутылку по всем направлениям в течение 1-2 минуты. Рис проникнет во все уголки бутылки, а вода отмоет любые липкие остатки внутри нее.

Вылейте содержимое бутылки, используя сито, чтобы оно не попало в слив и не забило канализацию.

Хорошо ополосните бутылку чистой водой.

Соль

Насыпьте несколько чайных ложек крупной соли в бутылку и наполните горячей или теплой водой. Энергично встряхните бутылку, вылейте ее содержимое и промойте антибактериальным мылом.

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