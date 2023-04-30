Как понять своего кота по поведению: инфографика

Кошки – уникальные животные с собственным характером и поведенческими особенностями. Их общение с владельцем не ограничивается простыми мяуканьями по требованию кормления. Фактически речь тела кошек содержит много других элементов, которые могут рассказать об их потребностях и настроении.

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Важно знать, что коты понимают меньше ключевых слов по человеческому языку по сравнению с собаками. Но в то же время они крайне чувствительны к движениям, отношению и тону голоса. Кошки отлично чувствуют настроение владельца и могут предсказать следующие действия.

Язык тела вашего кота – это эффективный способ общения с вами. Есть несколько знаков, на которые стоит обратить внимание, чтобы понять настроение вашего любимца:

Трение головой или хвостом о ноги свидетельствует о благорасположении, поскольку таким образом кот делится с вами своим запахом;

Когда кот катается по полу, это может являться признаком подчинения и свидетельствует о чувстве покоя и комфорта рядом с вами;

В отличие от собак, махание хвостом у кошек не является признаком радости. Как правило, это говорит о беспокойстве, раздражении или возбуждении.

Как понять своего кота

Напомним, мы уже писали о том, понимают ли коты язык людей.

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