Як зрозуміти свого кота за їх поведінкою: інфографіка

Коти – унікальні тварини з власним характером та поведінковими особливостями. Їх спілкування з власником не обмежується простими м'яуканням на вимогу годування. Фактично, мова тіла котів містить багато інших елементів, які можуть розповісти про їхні потреби та настрій.

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Важливо знати, що коти розуміють менше ключових слів з людської мови порівняно з собаками. Але водночас вони вкрай чутливі до рухів, ставлення та тону голосу. Коти чудово відчувають настрій власника та можуть передбачити наступні дії.

Мова тіла вашого кота – це ефективний спосіб спілкування з вами. Є кілька знаків, на які варто звернути увагу, щоб зрозуміти настрій вашого улюбленця:

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Тертя головою або хвостом об ноги свідчить про прихильність, оскільки в такий спосіб кіт ділиться з вами своїм запахом;

Коли кіт катається по підлозі, це може бути ознакою підпорядкування та свідчить про почуття спокою та комфорту поруч з вами;

На відміну від собак, махання хвостом у котів не є ознакою радості. Як правило, це говорить про неспокій, роздратованість або збудження.

Нагадаємо, ми вже писали про те, чи розуміють коти мову людей.

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