Как поремонтировать треснувшую обувную подошву: действенный метод
Если на вашей обуви треснула подошва – это не повод сразу ее выбрасывать или бежать к мастеру. К счастью, существует способ решить эту проблему и продлить службу любимой обуви в домашних условиях без необходимости в специализированном оборудовании и инструментах, сообщает Ukr.Media.
Вам понадобится:
- Обезжириватель.
- Ватные палочки.
- Клей для подошвы.
Прежде чем начать ремонт, обувь следует хорошо вымыть и дать ему подсохнуть. Трещину в подошве следует тщательно обработать обезжиривателем, используя ватную палочку. После обработки обезжиривателем обуви следует подсушить в течение 15-20 минут на батарее или несколько часов в комнате.
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Для ремонта подошвы лучше использовать клей, специально предназначенный для этой цели.
Наложите первый слой клея и оставьте немного подсохнуть. Нанесите второй пласт клея и разогрейте его феном: клей должен стать блестящим.
После нагревания нажмите на поврежденное место и удерживайте его в течение 15-20 секунд. Далее обувь оставьте сохнуть на 24 часа.
После этого вы сможете использовать обувь по назначению. Клей отлично справится с этой задачей.
Напомним, мы уже писали, где нельзя хранить обувь.
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