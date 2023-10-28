Як поремонтувати взуттєву підошву, яка тріснула: дієвий метод

Якщо на вашому взутті тріснула підошва – це не привід одразу його викидати або бігти до майстра. На щастя, існує спосіб вирішити цю проблему та продовжити службу улюбленого взуття в домашніх умовах без потреби в спеціалізованому обладнанні та інструментах, повідомляє Ukr.Media.

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Вам знадобиться:

Знежирювач.

Ватні палички.

Клей для підошви.

Перш ніж розпочати ремонт, взуття слід добре вимити та дати йому підсохнути. Тріщину в підошві слід ретельно обробити знежирювачем, використовуючи ватну паличку. Після обробки знежирювачем взуття варто підсушити протягом 15-20 хвилин на батареї або кілька годин в кімнаті.

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Для ремонту підошви найкраще використовувати клей, спеціально призначений для цієї мети.

Накладіть перший шар клею та залиште його трохи підсохнути. Нанесіть другий шар клею та розігрійте його феном: клей повинен стати блискучим.

Після нагрівання натисніть на пошкоджене місце та утримуйте протягом 15-20 секунд. Далі взуття залиште сохнути на 24 години.

Після цього ви зможете використовувати взуття за призначенням. Клей чудово впорається з цим завданням.

Нагадаємо, ми вже писали, де не можна зберігати взуття.

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