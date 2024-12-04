Как посчитать пенсию в зависимости от размера заработка: объяснили в ПФУ

Размер пенсии в Украине формируется на основе двух определяющих факторов: средней заработной платы в стране и индивидуальной заработной платы человека. Механизм начисления пенсии регулируется законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для получения минимальной пенсии, которая составляет около 2800 гривен, необходимо иметь официальную зарплату не ниже установленного минимума. В случае, когда начисленная пенсия оказывается меньше этого уровня, государство оказывает социальную помощь для достижения минимального порога. Об этом пишет 24 tv.ua.

Базовая формула расчета пенсии включает в себя два основных компонента: заработную плату и коэффициент страхового стажа. Заработная плата рассчитывается не просто как номинальный оклад, а через специальный коэффициент, учитывающий соотношение со средней зарплатой по стране.

Коэффициент страхового стажа отражает продолжительность официальной трудовой деятельности человека. При исчислении учитывается количество месяцев официальной работы и уплаты взносов. Интересно, что максимальный коэффициент ограничивается 0,75 для большинства работников и 0,85 для работающих в сложных условиях.

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Практический пример демонстрирует, что за зарплаты около 20 тысяч гривен пенсия может составить около 7 тысяч гривен. При минимальной зарплате в 8000 гривен пенсия будет около 2800 гривен.

Важно понимать, что пенсионная система Украины построена на принципе солидарности, где работающие граждане содержат пенсионеров из-за вкладов в Пенсионный фонд. Размер будущей пенсии напрямую зависит от официальной заработной платы и продолжительности страхового стажа.

Государство гарантирует минимальный уровень пенсионного обеспечения, однако размер пенсии в значительной степени определяется трудовой историей и официальными доходами лица в течение его трудовой деятельности.

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