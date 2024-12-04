Як порахувати пенсію залежно від розміру заробітку: пояснили у ПФУ

Розмір пенсії в Україні формується на основі двох визначальних чинників: середньої заробітної плати в країні та індивідуальної заробітної плати особи. Механізм нарахування пенсії регулюється законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Для отримання мінімальної пенсії, яка складає близько 2800 гривень, необхідно мати офіційну зарплату не нижче встановленого мінімуму. У випадку, коли нарахована пенсія виявляється меншою за цей рівень, держава надає соціальну допомогу для досягнення мінімального порогу. Про це пише 24 tv.ua.

Базова формула розрахунку пенсії включає два основних компоненти: заробітну плату та коефіцієнт страхового стажу. Заробітна плата розраховується не просто як номінальний оклад, а через спеціальний коефіцієнт, який враховує співвідношення з середньою зарплатою по країні.

Коефіцієнт страхового стажу відображає тривалість офіційної трудової діяльності особи. При обчисленні враховується кількість місяців офіційної роботи та сплати внесків. Цікаво, що максимальний коефіцієнт обмежується 0,75 для більшості працівників і 0,85 для тих, хто працював у складних умовах.

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Практичний приклад демонструє, що за зарплати близько 20 тисяч гривень пенсія може становити приблизно 7 тисяч гривень. При мінімальній зарплаті 8000 гривень пенсія буде близько 2800 гривень.

Важливо розуміти, що пенсійна система України побудована на принципі солідарності, де працюючі громадяни утримують пенсіонерів через внески до Пенсійного фонду. Розмір майбутньої пенсії безпосередньо залежить від офіційної заробітної плати та тривалості страхового стажу.

Держава гарантує мінімальний рівень пенсійного забезпечення, проте розмір пенсії значною мірою визначається трудовою історією та офіційними доходами особи протягом її трудової діяльності.

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