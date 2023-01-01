Как постирать подушку из синтепона и холлофайбера без комков: копеечный лайфхак
Подушки с синтетическим наполнителем более практичны, но некоторые хозяйки не умеют стирать их дома. Если не знать секретов правильной стирки подушек из синтепона и холлофайбера, то наполнитель может сбиться в комки.
Как правильно стирать такие подушки, рассказывают эксперты из прачечной. Делать это нужно день раз в три месяца, а через три года рекомендуется полностью сменить подушки.
В синтетическом наполнителе хорошо размножаются пылевые клещи, которые не видны невооруженным глазом.
Этот материал не выносит длительного пребывания в горячей воде и автоматического отжима на высоких оборотах, портится от применения отбеливателя и других агрессивных моющих средств.
Но подушку можно стирать как в стиральной машинке, так и руками.
Прежде чем отправить подушку из холлофайбера в барабан убедитесь, что такой метод чистки для нее разрешен.
Для стирки выберите деликатные режимы с температурой воды не более 40°С, иначе набивка безвозвратно потеряет былую мягкость и собьется.
Обязательно отключите режим отжима и используйте жидкие моющие средства.
Ни в коем случае не выжимайте воду из подушки, а сушите ее лучше в горизонтальном состоянии.
После окончания цикла стирки достать подушку, не выжимая и не трогая ткань, дать стечь влаге.
Если взбить подушку руками не получилось - попробуйте следующий метод.
Для того, чтобы высушить такую подушку в домашних условиях, нужно найти 1-2 теннисных мячика и ненужный носок.
Эти неожиданные предметы помогут вашей подушке держать свою форму.
Положите выстиранную подушку в сушилку с одним или двумя теннисными мячиками в чистом носке. Включите ее на минимально возможную мощность и сушите подушку в течение 30 минут.
Теннисные мячи должны выбить комки из подушки. А носок нужен для того, чтобы краска от теннисного мяча не покрасила ткань подушки.
Вы будете приятно удивлены: после этого бесхитростного трюка ваши "скомканные" подушки снова станут воздушными.
Ранее UAportal писал о том, правильно ли спать без подушки. Объяснение мануального терапевта.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграм-канал !