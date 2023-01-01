Як випрати подушку з синтепону та холлофайбера без грудок: копійчаний лайфхак

Подушки з синтетичним наповнювачем є більш практичними, але деякі господині не вміють прати їх вдома. Якщо не знати секретів правильного прання подушок з синтепону та холлофайберу, то наповнювач може збитися в грудки.

Як правильно прати такі подушки, розповідають експерти з пральні. Робити це потрібно день раз на три місяці, а за три роки рекомендується повністю змінити подушки.

У синтетичному наповнювачі добре розмножуються пилові кліщі, яких не видно неозброєним оком.

Цей матеріал не виносить тривалого перебування в гарячій воді та автоматичного віджиму на високих оборотах, псується від застосування відбілювача та інших агресивних миючих засобів.

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Але подушку можна прати як в пральній машинці, так і руками.

Перш ніж відправити подушку з холлофайбер в барабан переконайтеся, що такий метод чищення для неї дозволений.

Для прання оберіть делікатні режими з температурою воду не більше 40°С, інакше набивка безповоротно втратить колишню м’якість і зіб’ється.

Обов'язково відключить режим віджимання та користуйтесь рідкими миючими засобами.

В жодному разі не вичавлюйте воду з подушки, а сушити її краще в горизонтальному стані.

Після закінчення циклу прання дістати подушку, не вичавлюючи і не перекручуючи тканину, дати стекти волозі.

Якщо збити подушку руками не вдалося - спробуйте наступний спосіб.

Для того, щоб висушити таку подушку в домашніх умовах, потрібно знайти 1-2 тенісних м’ячики та непотрібну шкарпетку.

Ці несподівані предмети допоможуть вашій подушці тримати свою форму.

Покладіть випрану подушку в сушарку з одним або двома тенісними м’ячиками в чистій шкарпетці. Увімкніть її на мінімально можливу потужність і сушіть подушку протягом 30 хвилин.

Тенісні м’ячі повинні вибити грудки з подушки. А шкарпетка потрібна для того, щоб фарба від тенісного м’яча не зафарбувала тканину подушки.

Ви будете приємно здивовані: після цього нехитрого трюку ваші "грудкуваті" подушки знову стануть пухнастими.

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