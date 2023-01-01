Как постирать подушку из синтепона и холлофайбера без комков: копеечный лайфхак

Подушки с синтетическим наполнителем более практичны, но некоторые хозяйки не умеют стирать их дома. Если не знать секретов правильной стирки подушек из синтепона и холлофайбера, то наполнитель может сбиться в комки.

Как правильно стирать такие подушки, рассказывают эксперты из прачечной. Делать это нужно день раз в три месяца, а через три года рекомендуется полностью сменить подушки.

В синтетическом наполнителе хорошо размножаются пылевые клещи, которые не видны невооруженным глазом.

Этот материал не выносит длительного пребывания в горячей воде и автоматического отжима на высоких оборотах, портится от применения отбеливателя и других агрессивных моющих средств.

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Но подушку можно стирать как в стиральной машинке, так и руками.

Прежде чем отправить подушку из холлофайбера в барабан убедитесь, что такой метод чистки для нее разрешен.

Для стирки выберите деликатные режимы с температурой воды не более 40°С, иначе набивка безвозвратно потеряет былую мягкость и собьется.

Обязательно отключите режим отжима и используйте жидкие моющие средства.

Ни в коем случае не выжимайте воду из подушки, а сушите ее лучше в горизонтальном состоянии.

После окончания цикла стирки достать подушку, не выжимая и не трогая ткань, дать стечь влаге.

Если взбить подушку руками не получилось - попробуйте следующий метод.

Для того, чтобы высушить такую подушку в домашних условиях, нужно найти 1-2 теннисных мячика и ненужный носок.

Эти неожиданные предметы помогут вашей подушке держать свою форму.

Положите выстиранную подушку в сушилку с одним или двумя теннисными мячиками в чистом носке. Включите ее на минимально возможную мощность и сушите подушку в течение 30 минут.

Теннисные мячи должны выбить комки из подушки. А носок нужен для того, чтобы краска от теннисного мяча не покрасила ткань подушки.

Вы будете приятно удивлены: после этого бесхитростного трюка ваши "скомканные" подушки снова станут воздушными.

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